Помічник народного депутата виявився агентом ФСБ: яку інформацію він збирав

СБУ, співробітники якої знешкодили агентурну мережу ворога під Миколаєвом, завершила досудове розслідування та передала до суду матеріали кримінального провадження стосовно затриманого агента ФСБ — помічника-консультанта народного депутата України.

«Він здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Посадовець перебував на агентурному зв’язку у заступника начальника 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби фсб Дмітрія Зубарєва. Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані з різних напрямів. Зокрема, про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з рф і проведення АТО/ООС на сході України», — йдеться у повідомленні.

Агент щомісячно одержував від російських спецслужб «винагороду — від 1,5 до 4 тисяч доларів. Суми залежали від рівня складності завдань та термінів їхнього виконання.

Слідство встановило, що посадовець був завербований кадровим співробітником 9 управління 5 служби фсб Юрієм Водолазкім під час поїздки до москви. Згодом той передав агента на «зв'язок» своєму керівнику. Зрадник зустрічався зі своїми «кураторами» на території третіх країн, де отримував завдання та гроші.

Йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

А в Офісі генпрокурора додали, що обвинувачений був завербований у лютому 2014 року і до лютого 2022 року допомагав іноземній розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України: «Зайнявши посаду помічника народного депутата України у вересні 2019 року, він отримав доступ до інформації, яка надходить до ВРУ від центральних органів державної влади, в тому числі із грифом обмеження доступу. Він особисто складав аналітичні матеріали та передавав їх представниками фсб за грошову винагороду. За весь період такої своєї діяльності обвинувачений отримав від співробітників фсб не менше 71 тис доларів США».



Нагадаємо, що нещодавно СБУ під час багатоетапної спецоперації затримала в Києві завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати, які були завербовані та працювали на росію.

Фото — скріншот

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