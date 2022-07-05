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Спорт

Людмила Киченок у парі з донькою українського футболіста сенсаційно пробилася до півфіналу Уїмблдону

18:43 5 липня 2022
Олена Остапенко та Людмила Киченок

Українська тенісистка Людмила Киченок у дуеті з Оленою Остапенко з Латвії (її покійний батько був українським футболістом) пробилася до парного півфіналу Уїмблдону із загальним призовим фондом 49 млн доларів.

У поєдинку ¼ фіналу українсько-латвійський дует, який «сіяний» четвертим, у надважкому трисетовому матчі переміг пару Сюко Аояма (Японія) та Чжань Хаоцин (Китайський Тайбей) — 4:6, 6:1, 7:5. Успіх Людмили та Олени цінний подвійно, якщо врахувати, що у вирішальній партії вони програвали — 1:4 та 3:5.

До речі, одна із сестер Киіченок та Остапенко пробилися до другого поспіль півфіналу на турнірах «Великого шолома» (на «Ролан Гаррос» вони програли у ½ фіналу лише майбутнім чемпіонкам). А взагалі українки востаннє грали у парному півфіналі Уїмблдону ще 2006 року, коли Перебийніс та Юліана Федак зупинилися за крок до фіналу.

Успішний виступ на Туманному Альбіоні вже приніс Киченок та Остапенко 80 тисяч доларів призових «брудними» на двох. У півфіналі українка та тенісистка з Латвії зіграють проти других «сіяних» чешок Катержини Синякової та Барбори Крейчикової.

Раніше «ФАКТИ» повідомляла, що українка Леся Цуренко припинила боротьбу у третьому раунді Уїмблдону.

Фото Twitter WTA

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