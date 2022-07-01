Українка Цуренко порушила «вічний» дрескод та повторила особистий рекорд на Уїмблдоні: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 1 липня, українська тенісистка Леся Цуренко (101-а у світі), яка перемогла свою співвітчизницю Ангеліну Калініну (34-а), провела поєдинок третього кола Уїмблдону із загальним призовим фондом 49 млн доларів.

Суперницею 33-річної українки, яка тонко поставила на місце зомбовану підписницю з Росії, стала дебютантка основної сітки Уїмблдону — 97-а ракетка світу, 22-річна німкеня Жюль Німайєр, яка в попередньому поєдинку сенсаційно розгромила третю ракетку світу естонку аннет Контавей — 6:4, 6:0.

З дозволу організаторів, що відсторонили від участі в престижних змаганнях тенісистів з росії та білорусі, Леся порушила «вічний» дрескод Уїмблдону і вийшла на корт з жовто-синьою стрічкою на білій сукні (правила десятиліттями настільки суворі, що навіть білизна учасників має бути білого кольору).

П'ята ракетка України Цуренко впевнено розпочала матч, взявши дві поспіль подачі уродженки Дортмунда та повівши — 3:0. Але німкеня, треба віддати їй належне, зуміла не лише зрівняти рахунок, а й довести справу до перемоги у першій партії — 6:4.

Немов під копірку розпочався другий сет. І цього разу Леся, повівши — 3:0, дозволила опонентці зробити камбек — 3:3, але не зламалася і довела партію до успіху — 6:3.

У вирішальній частині поєдинку суперниці спочатку брали лише… чужі подачі, але в підсумку в обміні люб'язностями удача посміхнулася Німайєр — 6:3.

Зазначимо, що, незважаючи на виліт з турніру серії «Великого шолома», Цуренко заробила на Туманному Альбіоні 150 448 доларів «брудними» та повторила свій найкращий результат на Уїмблдоні (раніше до третього кола змагань Леся пробивалася 2017 року).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Леся Цуренко через вторгнення російських окупантів не могла повернутися додому.

Фото Twitter WTA

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