Новий «План Маршалла»: понад 40 країн світу підписали декларацію у Лугано, погодивши основні принципи відновлення України

У вівторок, 5 липня, у Лугано (Швейцарія) завершилася міжнародна конференція URC2022, учасники якої обговорювали питання відновлення України після війни, що була без жодного приводу розв'язана проти нашої країни росією. Дводенний форум зібрав за одним столом представників понад 40 держав, зокрема США, Канади, Ізраїлю, Японії, Південної Кореї, Австралії, Туреччини та всіх країн Європи.

Україну представляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що відновлення країни після російського вторгнення 24 лютого коштуватиме щонайменше 750 мільярдів доларів. «Ми повинні зробити все, що було зруйновано, ще краще, ніж було», — наголосив Шмигаль.

Конференція завершилася підписанням вагомої декларації. У цьому документі зафіксовано основні засади майбутнього відновлення України. Усі країни-учасниці URC2022 пообіцяли допомагати Києву на шляху тривалого та коштовного відновлення економіки. Вони погодились із необхідністю проведення в Україні широких реформ для посилення прозорості та боротьби з корупцією.

Президент Швейцарії Іньяціо Кассіс, який був співголовою конференції разом з українською делегацією, назвав декларацію «ключовим першим кроком на довгому шляху відновлення України».

«Наша робота та завдання — готуватися до повоєнних часів попри те, що війна все ще вирує. Це дасть людям України надію та впевненість у тому, що вони не самотні», — заявив Кассіс.

Західні ЗМІ вже назвали декларацію «планом Маршалла» для України. У документі наголошується, що наша країна повинна сама регулювати процес свого відновлення. З урахуванням того, що Україна отримає мільярди доларів, Київ повинен буде зробити набагато інтенсивніші зусилля у сфері реформ та боротьби з корупцією. «Процес відновлення має бути прозорим та підзвітним народу України», — йдеться у декларації.

Закордонні експерти виділили три стадії реконструкції: надзвичайна зараз, потім — відновлення критичної інфраструктури та держуправління, і лише потім третя стадія, яка закладе основи для швидкого перетворення України на сучасну економіку.

Частково умови для здійснення цих стадій уже створено, оскільки ЄС надав Україні статус країни-кандидата. Сім кроків, які наша країна має виконати, щоб можна було розпочати переговори щодо її вступу до Євросоюзу, збігаються з умовами надання величезної фінансової допомоги, закріпленими у декларації.

У політичній частині документа учасники конференції одностайно засудили росію та вимагають від неї негайно припинити бойові дії та вивести всі війська з території України.

Наступна конференція потенційних донорів і тих, хто просто співчуває, відбудеться в одній з країн ЄС через кілька місяців. У 2023 році прийняти форум погодилася Великобританія.

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