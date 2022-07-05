Річард Гір продав особняк у передмісті Нью-Йорка за 24 млн доларів

Напередодні Дня незалежності США, який відзначається 4 липня, знаменитий голлівудський актор Річард Гір продав свій будинок у штаті Нью-Йорк. Покупець, ім'я якого не розкривається, заплатив 72-річному кумиру цілої армії шанувальників 24 мільйони 150 тисяч доларів.

Це нижче за ту суму, яку хотів виручити Гир. Проте актор погодився, оскільки він виставив особняк на продаж шість місяців тому. І навряд чи можна стверджувати, що охочих було достатньо.

Гарний будинок стоїть на ділянці землі площею понад 20 гектарів у дуже мальовничому місці. І це всього за 80 кілометрів від Манхеттена.

Окрім головного будинку на ділянці є ще кілька житлових будівель менше. У триповерховому особняку 19 кімнат, у тому числі вісім спалень, дев'ять ванних кімнат.

У кожній із спалень, а також у вітальні є камін. Кухня оснащена найсучаснішою та найдорожчою технікою. Великий робочий стіл зроблено з граніту.

Особняк був головною резиденцією Гіра протягом останніх 20 років. Однак минулого року актор та його дружина Алехандра Сільва купили неподалік будинок за 9,8 мільйона доларів і вже переїхали туди. Зараз Річард намагається продати ще одну дорогу нерухомість — особняк у Гемптоні. Він виставив будинок за 65 мільйонів доларів. Говорять, що йому нещодавно запропонували 33,7 мільйона доларів, і Гір нібито погодився.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Брітні Спірс відразу після весілля купила для себе та молодого чоловіка будинок за 12 мільйонів доларів.

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