Брітні Спірс із молодим чоловіком купили особняк за 12 млн доларів

Популярна американська співачка Брітні Спірс та її третій чоловік Сем Асгарі після недавнього весілля зайнялися переїздом. Наречені відклали медовий місяць і дуже швидко придбали новий будинок. Це особняк площею 1080 квадратних метрів в елітному містечку Калабасас неподалік Лос-Анджелеса.

Це місце давно облюбували американські багатії та знаменитості. І ось тепер тут житимуть 40-річна Брітні та 28-річний Сем. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Спірс придбала будинок за 11,8 мільйона доларів.

Вочевидь, всю суму за нове гніздечко співачка виклала зі своєї кишені. Асгарі навряд чи зміг внести хоч якусь лепту.

Для Брітні це ризикована та дорога покупка. Її статки оцінюються в 60 мільйонів доларів. Виходить, що вона віддала за новий будинок п'яту частину того, що мала.

Можливо, Спірс не роздумувала довго ще й тому, що поряд живуть зі своїм батьком Кевіном Федерлайном її сини — 16-річний Шон та 15-річний Джейден. Тепер Брітні зможе бачити хлопчиків найчастіше. Крім того, вони вже досягли віку, коли самі можуть вирішувати, з ким із батьків хочуть жити. У новому великому будинку для Шона та Джейдена знайдеться місце, вважає Спірс.

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