34.65 / 35.57 36.16 / 37.43
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Брітні Спірс із молодим чоловіком купили особняк за 12 млн доларів

22:38 14 червня 2022
Брітні Спірс та Сем Асгарі

Популярна американська співачка Брітні Спірс та її третій чоловік Сем Асгарі після недавнього весілля зайнялися переїздом. Наречені відклали медовий місяць і дуже швидко придбали новий будинок. Це особняк площею 1080 квадратних метрів в елітному містечку Калабасас неподалік Лос-Анджелеса.

Це місце давно облюбували американські багатії та знаменитості. І ось тепер тут житимуть 40-річна Брітні та 28-річний Сем. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Спірс придбала будинок за 11,8 мільйона доларів.

Вочевидь, всю суму за нове гніздечко співачка виклала зі своєї кишені. Асгарі навряд чи зміг внести хоч якусь лепту.

Для Брітні це ризикована та дорога покупка. Її статки оцінюються в 60 мільйонів доларів. Виходить, що вона віддала за новий будинок п'яту частину того, що мала.

Можливо, Спірс не роздумувала довго ще й тому, що поряд живуть зі своїм батьком Кевіном Федерлайном її сини — 16-річний Шон та 15-річний Джейден. Тепер Брітні зможе бачити хлопчиків найчастіше. Крім того, вони вже досягли віку, коли самі можуть вирішувати, з ким із батьків хочуть жити. У новому великому будинку для Шона та Джейдена знайдеться місце, вважає Спірс.

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Томати

Томати вмить заплодоносять і фітофтори ніколи не буде: обов'язково підгодуйте помідори цим у червні (відео)

Королева Єлизавета II, принц Чарльз та Камілла

«Або я, або він!» — принц Вільям висунув Єлизаветі II ультиматум

Помідори на грядці

Ніколи не прибирайте цей пасинок у томатів: помідори будуть великими та смачними (відео)

Олег Винник на сцені

Хворий не Винник, а його донька: з'явилися нові версії «зникнення» відомого співака (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.