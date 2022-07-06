«Не варто шукати логіку у діях терористів»: Зеленський про те, як ворог намагається залякати українців відсутністю обстрілів

Російські окупанти спеціально роблять «перерви» в ракетних ударах по населених пунктах нашої країни для того, щоб частина українців почувала себе тривожно через «незвичну» тишу.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні за результатами 132-го дня війни.

Глава Української держави припускає, що не чуючи «звичних» сигналів повітряної тривоги, деякі люди починають шукати цьому якесь пояснення, побоюючись, що противник готує нову підлість, починаючи ще одну провокацію.

«Насправді не варто себе накручувати, не варто шукати логіки у діях терористів. Російська армія не робить жодних пауз. У неї одне завдання — забрати життя у народу. Залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчували як частину терору» , — впевнений президент.

І завдання всіх українців — триматися, берегти себе, зокрема берегти свої емоції. Максимально допомагатиме обороні країни. А також захищати державу — скільки буде потрібно для нашої перемоги.

Володимир Зеленський додав, що керівництво країни жодного дня не скорочувало і не скорочуватиме дипломатичну активність, спрямовану на те, щоб отримати сучасні та достатні протиракетні системи.

«Це завдання максимум для нашої держави — вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів. Але виконання цього завдання залежить не лише від нас, а й від розуміння партнерами наших фундаментальних потреб», — зазначив він.

Також глава держави торкнувся питання, що викликало хворобливу реакцію в суспільстві — про нові обмеження на переміщення країною для військовозобов'язаних.

«Я бачу, що є різні оцінки такого рішення (Генштабу — Ред.), є нерозуміння та обурення. Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу та головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі щодо рішення про затвердження порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не приймати без мене подібних рішень», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, координатор руху адвокатів ЗСУ, радниця Залужного Євгена Рябека вважає, що навіть із рішенням Генштабу про обмеження виїзду військовозобов'язаних вони можуть переміщатися територією України без дозволу військкомату, адже, зазначає вона, у рішенні Генштабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації. Тобто схвалення військкомату знадобиться виключно у випадку зміни місця проживання.

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