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Україна

Виїзд з дозволу військкомату: Залужний підтвердив, адвокат роз'яснила, кого це стосується

16:19 5 липня 2022
військові

Заборону на пересування військовозобов'язаних чоловіків територією України без дозволу військкоматів підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Шановні громадяни — призовники та військовозобов'язані! Нагадую, йде війна. Ви потрібні своїй державі!

Всі, хто досі не стоїть або не поновився на військовому обліку, повинні це зробити. Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК.

Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб найближчими днями з боку військового командування не було", — написав головком у соцмережі.

Також Залужний опублікував бланки заяв на дозвіл на виїзд.

Своєю чергою, координаторка руху адвокатів ЗСУ, радниця Залужного Євгенія Рябека вважає, що військовозобов'язані зможуть переміщатися територією України без дозволу військкомату, передає Telegram-канал «Труха».

«У повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють місце проживання, місце реєстрації. Тобто вам потрібне схвалення військкомату на зміну місця проживання», — передає ресурс слова адвокатки.

Нагадаємо, в Україні відбувається мобілізація військовозобов'язаних другої черги. В армію закликають резервістів, які не були призвані у першу хвилю мобілізації та військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Фото ВСУ

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