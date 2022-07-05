ППО відпрацювала на «відмінно»: над Дніпропетровщиною збито шість із семи випущених по області ракет (відео)

Ранком у вівторок, 5 липня, ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України, у тому числі й по Дніпропетровщині, де з семи ракет шість збила ППО ЗСУ.

«Ранкова ракетна атака на область. „Сусід“ „дружньо“ скерував на нас 7 ракет! Шість з них наші військові збили — над Дніпром та Синельниківським районом. У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав. У місті Покров „приліт“ у приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху зайнялася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо без постраждалих», — повідомив очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

В мережу виклали відео, на якому зафіксований момент ліквідації ворожої ракети над обласним центром.

Були ракетні "прильоти" й по Миколаїву. За словами мера міста Миколи Сенкевича, на місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. "Більше інформації повідомлю вам пізніше", - додав він.

Над містом у кількох місцях піднімається дим.

Про ракетний обстріл повідомив і мер Шостки (Сумщина) Микола Нога: «Близько 4 годин ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована! Працює комісія по уточненню збитків!»

В ОК «Півнич» повідомляли, що вертольота Мі-24 росіяни завдали удару по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині.

Нагадаємо, що днями неподалік міста Інгулець Дніпропетровської області під час польових робіт місцеві жителі підірвалися на забороненому в усьому світі касетному снаряді, які застосовує армія країни-окупанта. Одна людина загинула, ще одну госпіталізовано з численними осколковими пораненнями.

Ілюстративне фото зі сторінки ОК «Північ» у соцмережах

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