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Україна

Потрібен дозвіл військомату: в Генштабі назвали умови, за яких чоловіки зможуть залишати місце проживання

13:34 5 липня 2022
військовий

В Україні продовжується мобілізація військовозобов'язаних. Сьогодні стало відомо, що посилені правила пересування військовозобов'язаних чоловіків територією країни. Тепер для того, щоб військовозобов'язаному виїхати до сусіднього міста чи області, необхідно отримати відповідний дозвіл військкома. Про це повідомили у Генштабі.

У Генштабі нагадали, що норма Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу», який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціального забезпечення.

«З метою упорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час», — йдеться у повідомленні.

Дозвіл видається терміном від 30 діб до року залежно від категорії суб'єкта.

У Генштабі також заявили, що розглядається додаткове уточнення питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні кордони у зв'язку зі службовою чи особистою необхідністю.

Нагадаємо, в Україні до 23 серпня діє воєнний стан. Швидше за все, його буде продовжено.

Фото з відкритих джерел

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