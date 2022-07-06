Спільне розпивання спиртного призвело до біди: під Хмельницьким чоловік зґвалтував неповнолітню на набережній

У Старокостянтинові Хмельницької області до 7 років ув'язнення засудили 29-річного чоловіка за зґвалтування неповнолітньої.

Інцидент трапився на набережній після того, як чоловік та 17-річна дівчина розпивали спиртне. Зловмисник скористався безпорадним станом дівчини, що надто багато випила, і зґвалтував її.

На суді обвинувачений своєї провини не визнав. Але прокурори зібрали достатньо матеріалу, і провину чоловіка було повністю доведено.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Одесі суд виніс вирок чоловіку та жінці, які займалися сексом на пляжі.



Фото Pixabay

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