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У Бундестазі підтримують передачу Україні «всього необхідного озброєння», включаючи ПРО

16:29 6 липня 2022
Юрген Харт

Парламентська група ХДС/ХСС у Бундестазі підтримує постачання Україні всього необхідного озброєння для захисту від російської агресії. Таку заяву зробив депутат німецького Бундестагу, речник парламентської групи ХДС/ХСС з питань міжнародної політики Юрген Харт.

«Парламентська група ХДС/ХСС підтримує постачання Україні всього необхідного озброєння для завдання удару у відповідь незаконній російській агресії на українській території та захисту її населення», — заявив бундесдепутат й додав, що це включає і системи протиракетної оборони.

Раніше в іншій парламентській групі в Бундестазі депутат Робін Вагнер від «Зелених» заявив, що Німеччина має поставити Україні необхідне важке озброєння, включно із системами ПРО, для звільнення окупованих територій, а також акваторії Чорного моря.

А керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк закликав країни Заходу передати Україні літаки типу F-15e, F-16 чи інші західні перехоплювачі для ефективної протидії ударам крилатими ракетами ЗС рф.

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