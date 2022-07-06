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Україна

Шикарний «подарунок» від кума путіна українським військовим: гвинтокрил та літак родини Медведчуків вилучено для потреб ЗСУ

16:59 6 липня 2022
гвинтокрил

Гвинтокрил та літак, якими користувалася родина заарештованого народного депутата Віктора Медведчука, українські правоохоронці передали ЗСУ. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою або службовим становищем продовжується.

Раніше за клопотанням прокурорів було накладено арешт на комплекс «Ведмежа діброва» та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата Медведчука Оксана Марченко.

Нагадаємо, Віктора Медведчука затримано співробітниками СБУ у квітні цього року. Йому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Наразі він перебуває під вартою без права вийти під заставу.

Фото МВС

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