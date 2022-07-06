Без залізниці — нікуди: закордонний військовий експерт розповів, чому рф приречена на програш у війні проти України

Італійський військовий експерт Томас Тейнер добре знає ситуацію, в якій перебуває хибно розпіарена «друга армія світу» і впевнений, що ЗСУ впораються з нею завдяки західній зброї.

Про це пише «Сегодня».

На думку Тейнера, у Росії — армія 20-го століття з логістикою 19-го століття, і тепер вона воює з армією, яка отримує зброю 21-го століття.

«Звуки вибухів російських боєприпасів у Донецьку — сильний удар по російській логістиці, який тепер може завдавати противнику українська армія», — йдеться в повідомленні.

З 2014−15 р.р. росія побудувала десятки складів боєприпасів, захованих у житлових будинках поблизу залізничних станцій в окупованих нею частинах України.

Склади тилового забезпечення рф завжди знаходяться поруч із залізницями, оскільки у російських збройних сил серйозна нестача тилових підрозділів, особливо транспортних.

Це посилюється тим, що російські військові корумповані і технологічно відстали, і уникають навіть таких речей, як вилкові навантажувачі чи крани.

Таким чином, російські боєприпаси вручну завантажуються в потяги, транспортуються до фронту, там вручну вивантажуються, вручну завантажуються у вантажівки, а потім їх везуть до передових частин, де їх вручну знову вивантажують.

«Це забирає багато часу. Жодна інша армія не є настільки відсталою», — йдеться у повідомленні.

Росіяни настільки залежні від залізниць, що мають 28 500 залізничників, яким доручено ремонтувати і будувати залізниці.

Російський наступ на схід від Києва зазнав невдачі саме через те, що ВС рф не змогли захопити залізниці, що проходять через Чернігівську та Сумську області.

Тепер ці всі російські склади боєприпасів і точки постачання знаходяться в межах досяжності артилерії та ракет української армії, адже ніколи раніше Україна не мала артилерії такої точності і такої дальності. Це дає змогу Україні з високою точністю вражати російські склади постачання на відстані до 35 км за лінією фронту.

Отримані ЗСУ артилерійські системи AHS Krab, PzH 2000 і CAESAR можуть використовувати снаряди з базовою дальністю 40 км. Крім того, у цих гаубицях використовуються сучасні GPS-системи керування вогнем.

А завдяки 10 тисячам українських патріотів на окупованих росією територіях Україна знає координати кожного російського складу боєприпасів.

«А тепер і Україна отримала ракети GMLRS, які зберігають повну точність до 85 км. Якщо це велика мета (тобто склад), то Україна технічно може вразити її, навіть якщо вона знаходиться далі за 85 км, — зазначає експерт» , — йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Таким чином, росія зараз втрачає 1000 тонн боєприпасів, які вона не може зберігати боєприпаси ближче ніж 100 км від фронту.

«росія — армія 20-го століття з логістикою 19-го століття… і тепер вона воює з армією, яка отримує зброю 21-го століття. Це займе час, але NLAW, Javelin і Stinger допомогли Україні виграти битву за Київ, а тепер CAESAR, AHS Krab, PzH 2000 і особливо GMLRS допоможуть Україні виграти Битву за Донбас і Битву за Херсон. Тому що: аматори міркують про стратегію. Професіонали говорять про логістику», — резюмував експерт.

Нагадаємо, з початку вторгнення в нашу країну росія вже втратила не менше 115 тисяч військових, включаючи як вбитих, так і поранених.

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