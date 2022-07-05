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Україна

З початку вторгнення росія втратила в Україні 115 тисяч військових, — Подоляк

17:23 5 липня 2022
Розбита техніка

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав втрати ворога в живій силі, згадавши у тому числі й дані Генштабу ЗСУ, згідно з якими армійські частини рф втратили 36 тисяч осіб.

За його словами, армійські втрати — 36 тисяч, втрати приватних військових компаній — до 12 тисяч осіб. А загальні втрати — до 115 тисяч убитими та пораненими. В ефірі програми «Воздух» він додав, що від російських частин, які захоплюють Луганщину, залишилося 25−35% живої сили.

 

Телеграм-канал «Збройні сили України» пише, що Генштаб ЗСУ веде облік втрат особового складу саме російської армії, без ПВК. Понад те, він дає лише підтверджені втрати противника. Тому можуть виникати питання, чому різні джерела мають різну кількість ліквідованих військовослужбовців противника.

 

Раніше військовий експерт Сергій Згурець зазначив, що рашисти, які атакували Лисичанськ, зазнали значних втрат у живій силі та техніці. За його словами, вони на даний момент не можуть здійснювати наступальні операції, а у них завдання — захоплення Донецької області.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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