Експерт назвав два міста, бої за які багато в чому визначать закінчення війни з Росією

Вирішальними у російсько-українській війні, яка триває вже 132 дні, будуть битви за південні міста — Херсон та Мелітополь.

Про це в етері Радіо НВ заявив військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

«Головні битви розвиватимуться на півдні, звичайно ж, за Херсон та Мелітополь. Це ключ до майбутнього у цій війні — скільки вона йтиме років і таке інше. Якщо Україна зможе грамотно реалізувати зброю, якщо в Україні будуть суттєві успіхи, великі території будуть звільнені, це кардинально змінить і ставлення Заходу, і підхід росії, і рівень колаборації тих, хто зустрічає з квітами, — зрадників. Це вплине взагалі на все», — впевнений Левін.

Експерт вважає Херсон та Мелітополь ключовими містами, битви за які визначать майбутнє всієї війни.

Фото Генштаб

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