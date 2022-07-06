Політолог назвав правильним рішення Новинського скласти повноваження нардепа та пояснив, чому

На думку Андрія Золотарьова, в Україні починається нова політична реальність

Рішення Вадима Новинського про складання повноважень нардепа є правильним у світлі нової політичної реальності в Україні. Так прокоментував заяву народного депутата про звільнення з Верховної Ради та складання з себе повноважень народного депутата політолог Андрій Золотарьов.

На його думку, війна принесла тектонічні зміни до українського політичного ландшафту.

«У нинішній ситуації рішення правильне і своєчасне, що знімає низку питань. І справа не лише в окупованому Маріуполі. В наявності дуже драматична ситуація і з бізнес активами. І це не лише металургія, втрати зазнав аграрний бізнес, рітейлінг. Та й перспективи української політики нині приховані за туманом війни. Ясно одне, як раніше не буде. На країну чекають тектонічні зміни політичного ландшафту. Так само як і зміна правил гри. Саме в контексті нової політичної реальності, яка набагато ближча, ніж багатьом здається, це рішення правильне», — вважає він.

Нагадаємо, Вадим Новинський пройшов до Ради у 2019 році за мажоритарним округом № 57 у Донецькій області, округ знаходиться у нині окупованому Маріуполі. 6 липня колишній громадянин росії, а тепер український бізнесмен, народний депутат Вадим Новинський опублікував заяву про те, що вважає за доцільне скласти з себе повноваження нардепа.

167

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter