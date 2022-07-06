34.58 / 35.35 35.33 / 36.51
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Політолог назвав правильним рішення Новинського скласти повноваження нардепа та пояснив, чому

18:51 6 липня 2022
Вадим Новинський

На думку Андрія Золотарьова, в Україні починається нова політична реальність

Рішення Вадима Новинського про складання повноважень нардепа є правильним у світлі нової політичної реальності в Україні. Так прокоментував заяву народного депутата про звільнення з Верховної Ради та складання з себе повноважень народного депутата політолог Андрій Золотарьов.

На його думку, війна принесла тектонічні зміни до українського політичного ландшафту.

«У нинішній ситуації рішення правильне і своєчасне, що знімає низку питань. І справа не лише в окупованому Маріуполі. В наявності дуже драматична ситуація і з бізнес активами. І це не лише металургія, втрати зазнав аграрний бізнес, рітейлінг. Та й перспективи української політики нині приховані за туманом війни. Ясно одне, як раніше не буде. На країну чекають тектонічні зміни політичного ландшафту. Так само як і зміна правил гри. Саме в контексті нової політичної реальності, яка набагато ближча, ніж багатьом здається, це рішення правильне», — вважає він.

Нагадаємо, Вадим Новинський пройшов до Ради у 2019 році за мажоритарним округом № 57 у Донецькій області, округ знаходиться у нині окупованому Маріуполі. 6 липня колишній громадянин росії, а тепер український бізнесмен, народний депутат Вадим Новинський опублікував заяву про те, що вважає за доцільне скласти з себе повноваження нардепа.

167

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пральна машина

Додайте сіль у пральну машину, і ефект вас просто приголомшить: порада від автора «прання з пакетом» (відео)

пенсіонерка

Підвищення пенсій у липні: хто з українських пенсіонерів отримуватиме 6081 гривню

вирощування помідорів та перцю

Додасте пiв склянки попелу — і помідорами та перцем будете ділитися з сусідами

Комахи зі збільшенням

Білокрилки не буде після обробки цим розчином: як боротися зі шкідником без хімії (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.