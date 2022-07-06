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Погода

Погодний «апокаліпсис» напередодні Івана Купала: на Київ впала сильна злива, грім і навіть град (відео)

19:42 6 липня 2022
Погодний «апокаліпсис» напередодні Івана Купала: на Київ обрушилася сильна злива, грім і навіть град (відео)

У середу, 6 липня, Київ накрила потужна гроза з градом та шквальний вітер, як і попереджали синоптики.

У Київавтодорі заявляли, що цього разу були готові до зливи, але сильні потоки води знову були дуже чутливими для пішоходів та автомобілістів. 

 

Мешканці та гості Києва зняли побачене на відео та фото. Перед зливою та під час непогоди небо над столицею накрили грізні свинцеві хмари.

Водіїв просили не заважати роботі комунальників та не паркувати авто над колодязями зливової каналізації.

Значно підтопило вулиці у районі Оболоні на півночі столиці. Судячи з роликів на Telegram-каналі "Реальний Київ", на вулиці Пріорській рівень "ватерлінії" піднявся на стільки, що машинам доводилося розтинати хвилі на проїжджій частині.

 

Разом з дощем подекуди випав і град. Через інтенсивні опади підземні переходи також залило водою.

Сьогодні вранці київська влада розмістила попередження про майбутню непогоду та нагадала киянам, як поводитися під час бурі.

Фото з відкритих джерел

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