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Погода

В Києві оголошено перший рівень небезпеки: мешканців столиці попередили про наближення непогоди

12:28 6 липня 2022
злива

Попри те, що в Києві сьогодні стоїть спекотна погода, міські служби столиці готуються до грози, оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 6 липня, у столиці очікуються гроза, в окремих районах град та шквали вітру 15−20 м/с.

«Під час грози у разі сильного вітру слід триматися якомога далі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поряд з ними машини. Також фахівці рекомендують під час грози закривати вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері», — нагадав. чиновник.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.

У КМДА повідомили, що на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка Київавтодору. Водіїв закликають не заважати роботі служб та не паркувати авто над колодязями зливової каналізації.

Нагадаємо, наприкінці червня в Києві пройшла злива з грозою та шквалами вітру. Тоді місто буквально «попливло» — у багатьох районах було затоплено дороги, кафе, магазини, місцями повалено дерева.

Фото depositphotos.com

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