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Колишній глава МЗС Австрії Кнайсль, на весіллі якої танцював путін, залишила країну через смертельні погрози на свою адресу

20:48 6 липня 2022
Карін Кнайсль та володимир путін

У вівторок, 5 липня, стало відомо, що Карін Кнайсль, колишній міністр закордонних справ Австрії, емігрувала. Про це вона повідомила журналісту американської газети The Washington Post, з яким спілкувалася за допомогою текстових повідомлень у WhatsApp. Кнайсль заявила, що була змушена залишити Австрію через «смертельні загрози», які надходили на її адресу.

Карін Кнайсль очолювала австрійське МЗС з 2017 по 2019 рік. Влітку 2018 року вона вийшла заміж. На її весілля несподівано приїхав президент росії володимир путін. І наречена танцювала з ним.

Це викликало бурю обурення у західних ЗМІ. Кнайсль спробувала виправдатися. Вона заявила, що спонтанно запросила на весілля колег по уряду та путіна, який на той час перебував з візитом в Австрії.

Яку країну колишня міністерка обрала для проживання, невідомо. Відповідати на це питання Кнайсль відмовилася. Вона також наголосила, що не дає інтерв'ю.

Журналіст зв'язувався з нею з іншого приводу. Він хотів отримати коментар у справі Егісто Отта. Цей пан керував роботою агентів австрійської служби внутрішньої безпеки, котрі працювали під прикриттям. Тепер його підозрюють у продажу росії державних секретів. Крім того, є підстави вважати, що Отт передавав до Москви інформацію про ймовірних ворогів Кремля на Заході.

Кнайсль заявила, що ніколи не чула про цю людину.

Від кого та чому вона отримувала погрози, колишня міністерка говорити відмовилася. Відомо, що 20 травня вона подала заяву про відставку з посади члена ради директорів компанії «Роснефть». Там вона працювала протягом року. Пішла Кнайсль тільки після того, як таке рішення прийняли колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер та виконавчий директор компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, якого на Заході вважають особистим другом путіна. Варніг колись служив у міністерстві держбезпеки НДР («штазі»).

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