Було вражено пункт базування підрозділів противника

Внаслідок артилерійського удару Збройних Сил України за пунктом базування російських окупаційних військ у селі Гороховатка Харківської області знищено понад 200 окупантів, повідомляє ФАКТАМ джерело в українській розвідці.

«Збройні Сили України завдали артилерійського удару по позиціях російських окупаційних військ у селі Гороховатка Ізюмського району Харківської області. Внаслідок артудару вражений пункт базування підрозділів противника, що дислокувався на території місцевого фермерського господарства», — повідомило джерело. За його словами, внаслідок цього було знищено понад 200 окупантів та пошкоджено військову техніку.

«Після артилерійського обстрілу росіяни склали всіх загиблих у яму, облили пальним із паливозаправника та спалили», — сказав він.

Нагадаємо, згідно з ранковим повідомленням Генштабу Збройних Сил України, росія в загарбницькій війні в Україні вже втратила 36 650 військових, понад 1 600 танків і 3 797 бойових броньованих машин.



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