Шиє прапори і здає кров: зірка «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк розповіла, як її змінила війна

Зірка популярного серіалу «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк, яка зіграла Мотрю, розповіла, як змінила її війна. 24 лютого вона з маленьким сином була у рідній Українці під Києвом. Її, як і всіх українців, розбудили ранкові вибухи. Антоніна каже, що спочатку відчувала страх та паніку, але вирішила не виїжджати. Пізніше вона відправила сина до Тернопільської області, а сама повернулася.

Щоб відволікти себе від страху, купила швейну машинку, почала шити національні прапори і відправляти їх нашим захисникам. Каже, у кожний рядок вкладала душу та побажання перемоги, щоб кожен воїн повернувся додому. Також вона готувала їжу для тероборони.

Разом зі своїм коханим, який давно є донором, також почала здавати кров. Антоніна вважає, що це найменше, що вона може зробити.

Також вона приєдналася до благодійної ініціативи акторів, які виставляють як лоти свої унікальні речі, знімальні костюми, щоб придбати машини швидкої допомоги для ЗСУ.

Акторка вважає, що через війну всі ми ніколи не будемо колишніми. Зараз її переповнюють злість та ненависть до рашистів.

«Я ніколи не думала, що в мені може вміщатися стільки злості, ненависті. Це якості та емоції, які мені абсолютно не притаманні. Я завжди їх намагалася зі свого життя прибрати. Я звикла максимально гармонійно вибудовувати своє оточення, без токсичних людей та ще когось. І тепер розумію, який монстр може в мені жити… Відчувати такі сильні негативні емоції від нашого ворога. Ця війна змінила всіх», — розказала Антоніна Хижняк програмі «Зірковий шлях».

Вона вважає, що ця ненависть зараз допомагає боротися з рашистами, які вбивають мирних українців, ґвалтують жінок та дітей, знищують наші міста та села.

«Ця енергія ненависті зараз дозволяє нам вижити. Зрозуміло, що колись ми повинні будемо перетворитися знову на людей. Але зараз ми всі, як оголений нерв — не чіпай, тому що вб'є. І це не кажучи вже про те, що деякі люди у буквальному розумінні втратили все: не лише будинок, а й рідних, дітей. Я не знаю, як це можна пережити», — сказала Антоніна.

Раніше її колега Тарас Цимбалюк розповів, як його змінило російське вторгнення, і що говорили у приватних бесідах російські актори напередодні війни.

Також Тарас поділився тим, чому його шлюб не витримав випробування війною.

Фото instagram.com/tonya_actress

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