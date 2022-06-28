«Ми надто поверхово сприймали війну. Мені дуже соромно за це»: Тарас Цимбалюк розповів, як змінило його російське вторгнення

Зірка «Кріпосної» та «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який уперше прокоментував розлучення, розповів, як змінила його війна.

За словами артиста до 24 лютого він не вірив у те, що росія розгорне на території нашої країни повномасштабні військові дії. Знімався у проектах із російськими акторами, деяких із них вважав своїми друзями. Як Антона Батирєва. Він місяцями жив у Києві, був одружений з українкою Євгенією Лозою. Згодом зустрічався з дівчиною з Вінниці і навіть думав про українське громадянство.

Тарас каже, що обговорювали з Батрєвим останні новини, скупчення техніки в Білорусі. «Ти бачиш, що на півночі у нас відбувається? Купа техніки російської. Просто страшна історія». На що отримав ствердну відповідь від Бартирєва.

«Реально дід збожеволів. У нього злетіли всі котушки», — відповів він тоді Тарасові.

«Тобто будучи тут, він міг спокійно про путіна так висловитися. Коли все почалося, людина миттєво „перевзується“… 20 якогось лютого у нас був останній знімальний день у проекті „Гадалка-2“ для СТБ. Він там у головній ролі. Настає 24 число. Зрозуміло, що він відразу на кордоні і відразу в Москві. Проходить кілька днів, він публікує „Z-ку“, пише, що пишається бути росіянином», — розповів Цимбалюк в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Актор каже, що на початку війни писав багатьом російським акторам, але це марно. Усі вони зомбовані пропагандою.

Тарас також заявив, що останні події змусили його переосмислити своє ставлення до багатьох речей, у тому числі до роботи. Зараз би він не став зніматись у російських проектах, і з російськими артистами. І тим більше, не погодився б на зйомки в кліпі Шнурова.

«Звичайно, вже зараз я не погоджувався б на такий матеріал. Зараз я б у принципі не знімався в кліпі будь-якого російського артиста. Тому цей кліп входить до списку тих речей, які я дозволяв собі робити в період війни на Донбасі. Звичайно, в деякій мірі мені за це соромно, що тут скажеш», — сказав Тарас.

Більше того, він готовий приїжджати на майданчик та зупиняти зйомку. Цимбалюк шкодує, що раніше поверхово сприймав війну, яка розпочалася у 2014 році на Донбасі.

«Я продовжував зніматися із російськими акторами. Надто поверхово сприймав усе. І мені дуже соромно. Мій тато, історик, завжди казав, що росія — це зло», — додав актор.

Раніше Оля Полякова звернулася до Зеленського та попросила його надати українське громадянство своїй подрузі Нікі Білоцерківській.

Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk

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