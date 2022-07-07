Ексзірка «Арсеналу» та «МанСіті» публічно захопився путіним та пожалів росіян

Колишній футболіст «Арсеналу», «Манчестер Сіті» та мадридського «Реала» Еммануель Адебайор, який на початку 2018 року усиновив дитину померлого брата, виявився затятим шанувальником «руського миру» та карликового фюрера володимира путіна.

Про це тоголезець, який грав у складі своєї збірної на ЧС-2006, розповів, анітрохи не вагаючись, приїхавши до росії на один із заходів.

«Я люблю путіна як людину. Очевидно, він є особистістю з характером. Якщо він каже „ні“ — значить, ні. Якщо так — то так. Найбільше мені подобається у ньому високий рівень дисципліни. Коли він щось каже, потім обов'язково це виконує», — передає слова Адебайора російський портал Sport24.

Також Еммануель висловив жаль стосовно усунення спортсменів із росії, зокрема футболістів, від участі у міжнародних змаганнях. «Звичайно, це нечесно. У цьому світі, на жаль, багато нечесного. Мені шкода збірну росії та російських футболістів. Але що ми можемо зробити, щоби якось змінити ситуацію? Нічого. Очевидно, треба дозволити РФС та ФІФА вести діалог. Думаю, в якийсь момент ви зможете дійти гарного рішення, яке звільнить росію від бана. Російські гравці не роблять нічого поганого й ні в чому не винні. Вони просто хочуть виконувати свою роботу. Їм треба дозволити грати», — додав тоголезець.

Насамкінець ексфутболіста, як кажуть, «понесло», і він зізнався, що хотів би приїхати до росії у відпустку разом із 12-річною дочкою. «Щоправда, вона хотіла в Іспанію чи Дубай, але мені тут дуже подобається, так що я поговорю з нею. До мене тут взагалі ставилися, як до короля. Якщо буде шанс повернутися, я обов'язково це зроблю», — не втримав свого захоплення від помпезного прийому Адебайор в ефірі телеканалу «Матч ТВ».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи у складі збірної України виявився шанувальником «руського миру».

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