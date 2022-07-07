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Україна

Російська ракета вдарила по центру Краматорська: є жертви та поранені

15:29 7 липня 2022
наслідки удару

Вдень 7 липня Краматорськ вкотре потрапив під ракетний удар. Російська ракета вдарила по центру міста. На цей час відомо про одного загиблого та 6 поранених, але це не остаточні цифри, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від удару постраждали також 6 будівель, у тому числі готель та багатоповерхівка.

Губернатор закликав городян евакуюватися: «Прошу всіх: евакуюйтеся! Евакуація — це тимчасово, а зберегти життя потрібно прямо зараз!

Нагадаємо, губернатор Луганської області Сергій Гайдай розповів, як окупанти поводяться у Кремінній. Проукраїнськи налаштованих мешканців вбивають просто на вулиці.

Фото соцмережі

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