Рашисти здійснили наймасштабніший обстріл Слов'янська за останній час: багато жертв (відео)
Російські окупанти обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Загинуло 6 людей та 15 було поранено. Про це повідомила речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко, передає Суспільне.
«Там також був надпотужний обстріл цього міста. Тому, залишатися людям на території області небезпечно», — сказала вона.
Також було три ракетні удари по Краматорську.
«У результаті: повністю знищений готель, пошкоджена дорога в житловому масиві», — додала вона.
За словами Ігнатченко, можливості для евакуації є: «Люди можуть записатися в списки, сісти на автобус і доїхати до Покровська, звідти курсує евакуаційний потяг, який направить їх до Дніпра або далі до Львова».
Мер Слов’янська Вадим Лях у Facebook повідомив, що відбувся наймасштабніший обстріл за останній час. У місті зараз близько 15 пожеж.
Як писали «ФАКТИ», днем раніше ЗСУ відбили штурм ворога під Слов'янськом та Краматорськом.
Фото: getty images645
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