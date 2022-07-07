Бої за Луганщину тривали довгі місяці. Днями ЗСУ залишили Лисичанськ, останній великий населений пункт в області. Наразі майже у всьому регіоні господарюють рашисти. Вони знущаються з місцевого населення, яке підтримує Україну. Так у Кремінній окупанти розстрілюють людей на вулицях. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, таких фактів стає дедалі більше.

«Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією або тих, що просто відмовляються співпрацювати з окупантами. У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють просто на вулиці. Допомагають у цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, зазначають точні адреси», — уточнив Гайдай.

Окупанти вимагають від місцевих, щоб вони виходили працювати. Тих, хто не хоче працювати, змушують виходити погрозами. Йдеться про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки.

Чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки.

На тимчасово окупованих територіях України партизани дають відсіч рашистам. Так у Херсоні днями було знищено склади російських військових.

Фото Вікіпедія

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