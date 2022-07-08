Діяли не на користь України: за пару годин до вторгнення путіна глава ГБР наказав знищити матеріали у важливих для країни справах (відео)

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов за пару годин до початку вторгнення РФ в Україну наказав знищити справи «особливої важливості» щодо Януковича, Медведчука та Порошенка.

Про це пише у Facebook журналістка Ірина Ромалійська.

«Історія про те, як ГБР знищило таємні матеріали та матеріали НС (Р)Д у важливих для країни справах. Мені передали внутрішню доповідну записку із одного із правоохоронних органів України. У ній йшлося саме про це. Я перевірила факт цього у кількох джерелах. Підтвердила. Власне, що сталося? 24 лютого о 1:30 ночі (тобто за 2,5 години до вторгнення) із центрального Офісу ДБР у Києві вивозять таємні матеріали, серед яких секретні документи та матеріали НСРД. НСРД — це негласні слідчі розшукові дії, тобто всі ці „прослуховування“, таємні зйомки і т.д. Все це добро везуть на захід країни до Хмельницького. Ну, щоб зберегти, щоб ворогові не дісталися» , — зазначила вона.

25 лютого, за інформацією Ромалійської, «до Хмельницького приїжджають директор ДБР Олексій Сухачов, керівник Головного оперативного управління ДБР Ігор Гейда та керівник Головного слідчого управління ДБР Олександр Удовиченко. Старший групи режимно-секретного підрозділу Лавринович повідомляє, які таємні матеріали було знищено (раніше такий наказ дав Сухачов усно) і просить дозволу на знищення. До чергової партії таємних документів входили ті, які були відзначені грифом «Особливої важливості». Сухачов накладає резолюцію: «Дозволяю».

В результаті, як пише журналістка, ГБР знищує таємні матеріали щодо таких важливих проваджень:

«Харківські угоди» (продовжили до 2042 року базування російського флоту в українському Криму);

про доведення української армії до зубожіння (підозрювані: президент Віктор Янукович, начальник його Генштабу Володимир Замана, два його міністри оборони Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв);

участь колишнього голови СБУ Олександра Якименка у розгоні Майдану (за даними слідства, у лютому 2014 року він наказував про початок «антитерористичної операції», а насправді масових розстрілів протестувальників);

«Вугільна справа» Віктора Медведчука (купували за готівку вугілля у «Л-ДНР», ймовірно, за згодою Петра Порошенка);

кілька справ, де фігурує чинний лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко (виготовлення військових кораблів на «Кузні на Рибальському», призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки, проходження українських військових кораблів у 2018 році через Керченську протоку).

«Ще раз. Таємні та секретні матеріали у цих справах знищувалися з 24 лютого по 26-е уже у Хмельницькому. Не повезли далі, а знищили», — зазначає Ірина Ромалійська.

«Зумисне? Не знаю», — констатує журналістка.

Але активіст Сергій Стерненко категоричніший у своїх твердженнях — він упевнений, що чиновник діяв на користь країни-агресора.

«Як я зрозумів, Офіс генпрокурора в курсі. Але Сухачов залишається на посаді. Без підозри. Що дивно — такі дії явно були на користь агресора», — зазначає активіст.

За його даними, крім зазначених, було знищено матеріали приблизно за 140 виробництвами.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про цілу групу українських правоохоронців, які зрадили присязі і перейшли на бік ворога.

497

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter