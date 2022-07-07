«Гарматного м’яса побільшало»: колишні українські поліцейські присягнули окупантам

Ще одна партія зрадників у погонах офіційно перейшла на сторону загарбників. На жаль, таких випадків немало і «ФАКТИ» про це пишуть. Цього разу так звана «присяга» відбулась символічно у День Національної поліції України — 4 липня. Прізвища колаборантів назвало видання «Вчасно».

Фейкова присяга у фейковому утворенні

«Після захоплення окупантами Марківки, Івана Білянського, колишнього поліцейського офіцера громади, призначили виконуючим обов'язки начальника тамтешньої «поліції». Наразі він захищає інтереси рашистів та надає інформацію про марківчан із проукраїнською позицією. Колишній начальник карного розшуку Марківського відділу поліції та інспектор відділу режиму секретності Олександр Ковган після приходу окупантів зрадив присязі українського поліцейського і також перейшов на бік ворога. Підлеглий Ковгана, Іван Андронов, теж без вагань послідував прикладу керівника.

Ми маємо знати обличчя зрадників

В групі зрадників з того самого підрозділу ГУНП Луганщини — начальниця слідчого відділу Дар'я Кривопустова та слідчий Сергій Білаш. Серед зрадників — експрацівник Сектору реагування патрульної поліції із символічним прізвищем Денис Баран разом з колегою Олександром Кулішом".

Зрадників України встигли привітати у «пресслужбі» так званої «міліції лнр».

«Вновь прибывшие правоохранители в торжественной обстановке пообещали «мужественно и решительно, не щадя своих сил и самой жизни, бороться с преступностью, защищать от противоправных посягательств жизнь, здоровье, права и свободы граждан, интересы республики».

Але ми впевнені, всі зрадники будуть знайдені та покарані.

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