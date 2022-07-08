Пенсії не буде: на які виплати можуть розраховувати українці, які не пропрацювали жодного дня
Щороку в Україні підвищуються вимоги до пенсійного віку та стажу. Страховий стаж є пріоритетним показником призначення пенсії за віком.
Так, у 2022 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно відпрацювати офіційно 29 років, нагадує «На пенсії».
Якщо у людини менш як 15 років страхового стажу, вона може розраховувати на пенсію мінімального розміру — її розмір прив'язаний до прожиткового мінімуму. Але отримувати її можна буде не з 60 років, а з 63 років.
Особливий випадок, коли людина ніде не працювала офіційно (тобто вона взагалі не має страхового стажу). У цьому випадку вона пенсії не отримуватиме — держава платитиме їй допомогу, яка називається «державна допомога тим людям, які не мають права на пенсію».
Розмір допомоги також прив'язаний до прожиткового мінімуму. Він практично збігається з сумою виплат людям, яким не вистачає стажу для повноцінної пенсії. На допомогу можна буде претендувати з 65-річного віку.
Особам, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, виплачується державна грошова допомога у розмірі, що становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Максимальний розмір тимчасової державної грошової допомоги для пенсіонерів без повного страхового стажу для виходу на пенсію за віком становить 2027 грн. З 1 грудня у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму максимальний рівень допомоги становитиме 2093 грн.
Для призначення соціальної допомоги необхідно звернутися до органів соцзахисту населення за місцем прописки чи фактичного проживання та надати такі документи:
- заяву з пред'явленням документа, що засвідчує особу пенсіонера та його місце проживання;
- індивідуальний податковий номер;
- довідку про наявний страховий стаж (видається в органах ПФУ);
- декларацію про доходи та майно за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги;
- копію рішення про встановлення опіки (при визнанні особи недієздатною);
- копію посвідчення біженця або тимчасової посвідки на проживання (для переселенців);
- довідку про склад сім'ї, видану уповноваженим органом за місцем проживання, зокрема органом місцевого самоврядування.
Якщо соціальна пенсія оформляється не за адресою прописки, має бути додано довідку про неотримання такої допомоги в Управлінні праці та соцзахисту населення за зареєстрованим місцем проживання.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, у яких випадках можуть не зарахувати страховий стаж під час війни.
Фото Pixabay112
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