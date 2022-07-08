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Події

О 2 годині ночі побачили немовля у пащі собаки: бродячі пси викрали немовля з лікарні та загризли його

16:17 8 липня 2022
собаки

В індійському місті Паніпат, штат Харьяна, бродячі собаки викрали новонародженого хлопчика з лікарні та загризли його. Про це повідомив портал Times Now News.

У статті йдеться про те, що вагітну жінку Шабнам привезли до лікарні 25 червня.

Того ж дня вона народила хлопчика, після чого мати з немовлям перевели до загальної палати на першому поверсі. Разом з жінкою були чоловік, свекруха та тітка. Усі члени сім'ї, окрім молодої матері, лягли спати на підлозі. Тітка Шабнам нагодувала немовля та поклала його поруч з собою.

Вночі один з членів сім'ї прокинувся та побачив, що дитина зникла. Почалися пошуки хлопчика по всій лікарні. В результаті сім'я вибігла надвір й побачила немовля у пащі одного з бродячих псів.

Сім'ї вдалося визволити дитину з пащі кровожерного собаки та принести її тіло до лікарні. Лікарі констатували смерть хлопчика. Постраждала сім'я заявила правоохоронцям, що у лікарні не забезпечується безпека.

Нагадаємо, у росії бродячі собаки загризли 12-річну дівчинку.
Фото Pixabay

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