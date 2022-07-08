«Якщо не хоче стрільнути собі в ногу»: Алієв жорстко затролив показушність нардепа Тищенка

Колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України Олександр Алієв, який пообіцяв піти у тижневий запій після перемоги над рашистами, ґрунтовно пройшовся по народному депутату Миколі Тищенку.

«Слуга народу» опублікував в одній із соцмереж фото у військовій формі та з автоматом на плечі в компанії нібито побратимів.

«Ось наші депутати, відморозки. Скажіть хтось Миколі, що у нього дуже класний автомат, і нам тут такі потрібні. Але якщо він хоче стрільнути кудись, крім своєї ноги, то його ремінь не треба заправляти під плитоноску. Це ж йо**ний сором», — не оминув Алієв увагою знімок, розмістивши на своїй сторінці у Instagram фотодоказ показушності нардепа.

Додамо, що Тищенко не вперше потрапляє у безглузді ситуації. Достатньо згадати, як нардеп «купував» на Бессарабці яловичину по 20 гривень за кілограм або замість Різдва привітав українців із Великоднем. «Відзначився» Микола й під час війни, підготувавши для відправлення на фронт захисникам країни неякісні бронежилети.

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