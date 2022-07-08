Коханка путіна вагітна дівчинкою: в росії опублікували цікаві деталі
Колишня гімнастка та чемпіонка світу аліна кабаєва, яка потрапила під західні санкції, вагітна дівчинкою.
Кабаєву називають коханкою кремлівського диктатора володимира путіна, який вже має дві дорослі доньки, народжені шлюби, а також незаконнонароджену доньку від іншої коханки.
Про вагітність кабаєвої повідомив російський Telegram-канал «Генерал svr», серед його бенефіціарів вважаються співробітники однієї з «веж кремля», а серед авторів імовірно знаходиться політолог Валерій Соловей.
Зазначається, що стать майбутньої дитини колишня гімнастка та глава країни-агресорки дізналися вчора, але путін цьому зовсім не зрадів.
«Ми вже повідомляли про те, що співмешканка президента росії аліна кабаєва вагітна і ось вчора стала відома стать майбутньої дитини — це дівчинка. Звістка зовсім не втішила майбутнього батька і президента росії в одній особі, який висловив думку, що дітей і так вистачає, а дочок тим більше, чим дуже засмутив аліну маратівну», — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, завдяки любовному зв'язку з кремлівським диктатором ексгімнастка обіймає посаду генерального директора «Національної медіа групи». ЗМІ писали, що кабаєва у 2015 та 2019 роках народила путіну двох синів. Одна дитина народилася у Швейцарії з міркувань безпеки, друга вже у Москві.
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