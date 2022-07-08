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Досягають довжини двох метрів: росЗМІ повідомили про страшних хробаків у підмосковних водоймах

17:17 8 липня 2022
Досягають довжини двох метрів: росЗМІ повідомили про страшних хробаків у підмосковних водоймах

Невідомо, чи пов'язаний цей факт з підлим нападом рф на Україну, але в підмосковних водоймах вперше за кілька десятків років місцеві жителі почали зустрічати тонких черв'яків, довжина яких сягає двох метрів.

Про це пише «Москва 24».

Видання зазначає, що російський біолог Павло Глазков розповів, що зараз у слизьких мешканців води період розмноження, через що вони збираються до клубків.

«Це черв'як-паразит. У народі його називають кінський волос. Справді, він досягає довжини до двох метрів. Зараз іде час спарювання, через що вони в клубки, як гадюки, і збираються», — розповів Глазков.

За його словами, ці черв'яки поки що не становлять для людей небезпеки, але не зовсім зрозуміло, як вони будуть поводитися далі.

Справа в тому, що личинки цих безхребетних паразитують у комах, а дорослі особини живуть лише у воді, гинучи без неї за лічені години. Але під час купання, якщо заковтувати воду, можна випадково проковтнути і личинок черв'яків, що мають мікроскопічний розмір. І хоча медики стверджують, що жодного розвитку в тілі людини личинки начебто не матимуть, ця теорія залишається не доведеною лабораторно.

Нагадаємо, в Індії трапився дикий випадок — бродячі пси викрали з лікарні новонароджену дитину .

Фото скрін відео YouTube

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