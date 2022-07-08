«Хотів ближче познайомитися»: у Хмельницькому хлопець задушив, а потім зґвалтував 16-річну дівчину

На Хмельниччині за останні кілька днів сталося друге зґвалтування неповнолітньої.

Цього разу дівчину було не лише зґвалтовано, а й убито, повідомили у поліції Хмельницької області.

За підозрою у скоєнні злочину правоохоронці затримали 20-річного мешканця Хмельницького району. У скоєному він зізнався. Затриманому може загрожувати до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення.

Повідомляється, що тіло дівчини з ознаками насильницької смерті знайшли 6 липня на вулиці Вокзальній біля непрацюючого залізничного переїзду. Жодних документів у загиблої не було.

Після того, як інформацію про дівчину та її фото розмістили у соціальних мережах, речі потерпілої впізнала її рідна сестра.

Загиблою виявилася 16-річна мешканка одного з сіл Хмельницького району. Розтин показав, що її задушили. Крім того, на тілі загиблої експерти виявили сліди зґвалтування.

Поліція встановила, що до злочину причетний 20-річний хлопець. Його вдалося оперативно розшукати та затримати за статтею «навмисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством».

У скоєному злочині молодик зізнався. За його словами, він помітив дівчину та захотів з нею ближче познайомитися. Коли вона відмовила, то витягнув з одягу шнурівку, задушив її, а потім зґвалтував. Крім того, хлопець викрав у неї мобільний телефон та банківську картку.

У свою чергу видання Vsim.ua пише, що за словами бабусі загиблої, того дня 16-річна Валерія поїхала з рідного села Засадько гуляти до Хмельницького. Вона проводила час з однокурсницею. Вже увечері планувала повернутися додому. Близько 9 години вечора бабуся дзвонила внучці, але слухавку ніхто не брав.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Одесі суд ухвалив вирок чоловіку та жінці, які займалися сексом на пляжі.

Фото поліції

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