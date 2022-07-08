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У зірки серіалу «Дивні дива» Міллі Боббі Браун роман з сином Джона Бон Джові

22:58 8 липня 2022
Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові

У зірки серіалу «Дивні дива» Міллі Боббі Браун серйозний роман із сином рок-музиканта Джона Бон Джові Джейком. Пара почала зустрічатися минулого року. У травні Міллі та Джейк разом з'явилися на червоній доріжці з нагоди прем'єри четвертого сезону «Дивних див».

А зараз 18-річна міс Браун та 20-річний Бон Джові відпочивають на Сардинії. Закоханих сфотографували на яхті та на пляжі.

Міллі виглядає на знімках трохи втомленої. Зйомки четвертого сезону проходили досить складно, але результат перевершив найсміливіші очікування. Останній сезон зібрав на Netflix вже понад мільярд годин переглядів! До цього часу це вдавалося лише одному серіалу — корейському трилеру «Гра в кальмара». «Дивні дива» посідає друге місце за популярністю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що «Топ Ган: Маверік» з Томом Крузом у головній ролі став єдиним фільмом у 2022 році, якому вдалося зібрати у світовому прокаті понад мільярд доларів. Картина виявилася найкасовішою у кар'єрі 60-річного актора.

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