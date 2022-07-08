«Настрій — рішучий, в очах — впевненість у перемозі»: Зеленський приїхав на передову на Дніпропетровщині

Сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав Криворізький район, який майже щодня обстрілюють російські окупанти, та побував на передових позиціях ЗСУ у Дніпропетровській області.

Під час візиту він вручив нагороди українським бійцям. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що президент провів нараду у Криворізькому районі щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах.

«Передові позиції на Дніпропетровщини. Поспілкувався з нашими захисниками, вручив їм нагороди. Настрій у них рішучий, в очах — впевненість у нашій перемозі. Дякую, що боретеся за свободу України!» — написав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський записав ролик, у якому вкотре наголосив на героїзмі та мужності українців та віру в те, що перемога буде за нами.

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