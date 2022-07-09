Стосується лише військових: Рада ухвалила важливий «антиколекторський» закон

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який захистить учасників бойових дій від колекторів. Про це написала народний депутат України Олена Шуляк в Telegram.

«Мова про законопроєкт № 7414, який тимчасово забороняє банкам, небанківським установам та колекторам стягувати з військових прострочені борги. Йдеться, зокрема, про військових Збройних Сил України та інших утворених військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Держслужби спеціального зв’язку, які проходять військову службу на території України, а також українців, які виконують військовий обов'язок за межами України», — повідомила вона.

За словами Шуляк, зміни стосуються військовослужбовців, які отримали інвалідність внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби та членів їхніх сімей; військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори; членів добровольчих формувань територіальних громад під час участі у підготовці формувань та виконання завдань територіальної оборони України.

Як писали «ФАКТИ», раніше Верховна Рада заборонила примусове стягнення боргів за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану.

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