Ломаченко повертається в бокс: названі терміни та можливі суперники

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях 34-річний Василь Ломаченко (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який записався після вторгнення російських військ у тероборону, ухвалив рішення повернутися до професіонального боксу. Як повідомив президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбефф, обов'язковий претендент по лінії WBC планує провести свій наступний бій у жовтні в Америці.

«Ми всі в компанії з повагою та розумінням поставилися до рішення Василя служити своїй країні, — заявив Тодд Любефф в інтерв'ю Big Fight Weekend. — З цієї причини останнім часом ми не шукали жодних варіантів. Ми домовилися, що як він вирішить відновити кар'єру, він нам про це сам повідомить. І ось його команда зв'язалася з нами та заявила, що він буде готовий провести наступний бій у жовтні».

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн вважає, що Василь Ломаченко, якому дісталося за «суху» реакцію на ракетний обстріл рашистами його рідного Білгород-Дністровського району, має битися з переможцем реваншу між американцем Девіном Хейні (28 перемог, 15 з них — нокаутом) та австралійцем Джорджем Камбососом (20 перемог, 10 з них — нокаутом, 1 поразка). Як відомо, у першому бою Джордж зазнав дебютної у кар'єрі поразки.

«Думаю, що Хейні проведе реванш із Камбососом, і я припускаю, що Ломаченко битиметься з переможцем цього бою, — сказав Едді Хірн в інтерв'ю Intu Boxing. — Очікую, що Девін скоро підніметься у вазі, але Ломаченко буде проблемою для всіх цих хлопців».

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку у грудні минулого року Ломаченко переміг ганця Річарда Коммі. Василь мав шанс влітку 2022-го битися за всі пояси дивізіону з Камбососом, але він відмовився від бою через повномасштабне російське вторгнення на територію України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василь Ломаченко переплавив свої золоті олімпійські медалі заради батька.

Фото Instagram

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter