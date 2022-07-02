«А написати, хто це зробив, слабо?»: Ломаченко поливають брудом за «суху» реакцію на ракетний обстріл його рідного району (відео)

Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Василь Ломаченко, який записався після початку війни до лав тероборони, після шквалу критики в мережі нарешті відреагував на ракетний обстріл рашистами його рідного Білгород-Дністровського району з численними жертвами. При цьому в пості знаменитого боксера в Instagram знову ні слова про путінську нечисть.

«1.07.2022», — коротко підписав Ломаченко відео з наслідками ракетної атаки курортної Сергіївки.

«Сухий» та запізнілий пост дворазового олімпійського чемпіона викликав обурення у більшості його підписників. А написати, хто це зробив, слабо? Зараз свинособаки знову будуть говорити, що ми самі собі бомбимо", «Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди», «Це ж „праваславні брати сільниє духом“, яких так звеличує ломаченко на своїй сторінці — поставили свічку, взяли автомат і го здійснювати геноцид українського народу», «Слабак! Сильне тіло не дорівнює чоловікові! Яке ти дніще!», «Позорище, Вася, позорище», «Це ж наші брати» — пишуть підписники.

Щоправда, знайшовся серед коментаторів і «захисник» Василя, який обурився прочитаним: «Бандерівські ублюдки!»

До речі, мовчання Василя Ломаченка після терористичної атаки на його рідні місця ще напередодні викликало у мережі шквал емоцій. Дісталося боксеру не слабко.

Нагадаємо, що Василь претендував на бій з австралійцем Джорджем Камбососом, у якому міг побитися за чотири чемпіонські пояси у легкій вазі, але через початок війни в Україні йому довелося відмовитися від такого шансу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий чемпіон України з боксу загинув у бою з російськими окупантами.

Фото Instagram

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