Африканське «прокляття»: колишня росіянка стала чемпіонкою Уїмблдону (відео)

У суботу, 9 липня, визначилася чемпіонка у жіночому одиночному розряді на одному з чотирьох турнірів серії «Великого шолома» Уїмблдоні із загальним призовим фондом 49 млн доларів. У вирішальному поєдинку за трофей 23-річна Олена Рибакіна з Казахстану (17-а в рейтингу WTA), яка програла на Олімпійських іграх матч за «бронзу» українці Еліні Світоліній, перемогла другу ракетку світу 27-річну Онс Жабер із Тунісу. Для визначення чемпіонки знадобилося три сети — 3:6, 6:2, 6:2 на користь уродженки Москви. До речі, з 2006 року жодна тенісистка, яка програла перший сет, не перемагала на Уїмблдоні. Колишня росіянка змогла.

Зрозуміло, що фінал УЇмблдону не обійшовся без присутності на трибунах знаменитостей. Достатньо відзначити, що поєдинок відвідали герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон (в елегантній жовтій сукні за тисячу доларів від сербського дизайнера Роксанди), зірка Голлівуду Том Круз, а також легенди тенісу — Мартіна Навратілова, Мартіна Хінгіс та Біллі Джин Кінг.

Кейт Міддлтон

Том Круз

Зазначимо, що дебютний успіх на турнірах «Великого шолома» приніс Рибакіній 2 мільйони 507 тисяч доларів призових «брудними» (Жабер заробила на кортах Уїмблдону 1 млн 316 тисяч в американській валюті).

До речі, Жабер, батьки якої не змогли прилетіти на фінал через відмову у видачі британської візи, не вдалося зняти африканське «прокляття» Уїмблдону. До тенісистки з Тунісу у фіналах турнірів «Великого шолома» виступали три представниці Чорного континенту (усі з ПАР) і вони теж програвали — Ірен Пікок на «Ролан Гаррос"-1927, Рене Схюрман на Australian Open-1959 та Сандра Рейнолдс на Уїмблдоні-1960.

Нагадаємо, що в неділю, 10 липня, у вирішальному матчі чоловічого одиночного розряду зіграють австралієць Нік Кірьос (40-й), який вийшов до фіналу завдяки відмові через травму Рафаеля Надаля, та серб Новак Джокович (3-й).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Леся Цуренко припинила боротьбу у третьому колі Уїмблдону.

Фото Twitter Wimbledon, The Sun

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