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Спорт

Наплювавши на війну: український олімпійський чемпіон запалив у росії з дружиною пєскова (відео)

20:02 9 липня 2022
Віктор Петренко

Український олімпійський чемпіон Альбервіля-1992 Віктор Петренко, якого включили до Зали слави світового фігурного катання, взяв участь у льодовому шоу в росії.

Мабуть, геть-чисто забувши про те, що країна-агресор напала на його рідну землю (Петренко народився в Одесі), віцепрезидент Федерації фігурного катання України відгукнувся на запрошення Тетяни Навки (дружина прессекретаря володимира путіна дмитра пєскова) і виступив у Сочі.

У льодовому шоу «Червоненька квіточка», яке поставила Тетяна Навка за мотивами однойменної казки Сергія Аксакова, 53-річний Петренко вийшов на лід у малиновому піджаку і зіграв роль купця — дбайливого батька Настеньки та її норовливих сестер. До речі, в ролі Настеньки виступила російська фігуристка Каміла Валієва, яку на Олімпіаді в Пекіні спіймали на вживанні допінгу.

Віктор Петренко (праворуч), який поїхав до росії, обіймає посаду віцепрезидента Федерації фігурного катання України

Зазначимо, що на момент початку вторгнення Росії Віктор Петренко був в Україні і з того часу виклав у Instagram єдиний пост із фразою «Ні війні» російською та англійською мовами. Жодної підтримки українських військових…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зраднику Анатолію Тимощуку, який залишився в Росії, присвятили пісню.

Фото Instagram

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