На Дів очікує успіх, а Тельці запустять новий цікавий проект: гороскоп на 10 липня від Анжели Перл

Австралійська астрологиня Анжела Перл, яка народилася в маленькому містечку у Миколаївській області, вважає, що друга неділя липня більше підходить для аналізу подій, що відбуваються в житті, та планування на майбутнє.

У той же час, за вдалого збігу обставин представники деяких знаків зодіаку цілком можуть розраховувати на успіх у справах і у особистому житті, пише інформаційний ресурс .

Для Овна день більшою мірою виявиться досить вдалим. Вдасться досягти успіху завдяки поєднанню таких якостей, як впевненість у собі, наполегливість, цілеспрямованість. В оточенні можуть з'явитися цікаві люди, спілкування з якими виявиться корисним.

Протягом дня Тельцям вдасться завершити всі свої старі проекти та взятися за нові, які виявляться цікавими та захоплюючими. Із самого початку вдасться визначити головні напрямки та не витрачати сили даремно. Імовірність помилок мінімальна.

Близнюкам нагадають про себе старі проблеми, що може сильно зіпсувати настрій представникам цього знаку зодіаку. Нові справи краще поки що не розпочинати, а зайнятися вирішенням старих. На даний момент ризикувати та пробувати нові методи вирішення того чи іншого завдання не варто.

На Рака чекає спокійний день. Хоча про запаморочливі успіхи можна поки що навіть не мріяти, представникам цього знаку вдасться нарешті вирішити багато проблем, особливо старих. При цьому важливо у всьому виявляти деяку поміркованість і якщо виникне бажання кудись відправитися відпочити та розслабитися ввечері, то не варто собі відмовляти.

У Левів сьогодні день очікується вдалішим, ніж попередній. Якщо відразу ж розібратися у собі, своїх бажаннях, життєвих пріоритетах, то це дозволить правильно та грамотно скоригувати плани на майбутнє. Які б цілі не поставили Леви цього дня, вони легко зможуть їх досягти. А потім можна буде розслабитися.

День чудово підходить для того, щоб Діви змогли реалізувати давно задумане. Зірки обіцяють, що представникам цього знака щаститиме. Даремно витрачати сили на дрібниці і маловажливі завдання не варто, краще відразу визначити головне і вирішити це якнайшвидше.

У першій половині дня у Терезів очікується велика кількість хороших подій, які порадують і піднімуть настрій. А ввечері станеться щось таке, що приємно здивує. Крім того, Терези отримають дуже хороші новини. Увечері варто вибратися разом з коханою людиною кудись разом відпочити і розслабитися.

А Скорпіону в цей день вкрай важливо дотримуватись підвищеної обережності у всіх питаннях. Є висока ймовірність помилок, які дорого обійдуться. У спілкуванні з оточуючими варто бути стриманим і у жодному разі не підвищувати голос. Будьте обережні та не піддавайтеся на провокації — вами спробують маніпулювати.

Стрільці, хоч би як намагалися сьогодні вирішити будь-яке завдання, не впораються з цим. Можуть з'явитися нові ідеї, але ніхто не підтримуватиме їх і не допомагатиме реалізувати. Отже надвечір настрій у представників цього знаку зодіаку остаточно зіпсується.

У Козерога день загалом виявиться не важким, хоча для досягнення успіхів доведеться докладати певних зусиль. Не варто забувати про рідних та близьких, яким потрібна увага, щоб уникнути непорозуміння та сварок. У цей день можна зайнятися прибиранням у будинку, що піде лише на користь.

День у Водоліїв виявиться складним та важким. Досить легко вдасться втратити свою власну душевну рівновагу. Також можуть виникнути нездужання, а хронічні хвороби загостряться. Приділіть увагу здоров'ю.

Є ймовірність того, що Риби отримають цього дня те, про що так давно мріяли. Представникам цього знаку щаститиме. А для того, щоб довести ту чи іншу справу до кінця, потрібно буде лише проявити трохи фантазії.

Раніше астролог Влад Росс прогнозував, що гаряча фаза війни в Україні має закінчитись із ретроградним Марсом. Найімовірніше, це станеться близько 21 листопада.

А астролог Давид Векуа назвав чотири дні у липні, які називають «сильними датами». У такі дні найкраще розпочинати нові справи або посилювати свою позицію у вже розпочатих.

Фото Pixabay

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