«Місяць вогняної кози»: консультант китайської метафізики назвав успішні дні липня

У липні — місяці вогняної кози у китайському зодіаку — будуть чотири дні, які називають «сильними датами».

У ці дні найкраще розпочинати нові справи чи посилювати свою позицію у справах уже розпочатих, розповів Давид Векуа — консультант китайської метафізики, майстер Фен Шуй, астролог Ба Цзи у Києві.

Отже, сьогодні, у суботу, 2 липня — день Небесної Доброчесності, прекрасний день для початку нових справ. Це вихідний день, тож можна призначити неформальне обговорення проектів зі своєю командою.

13 липня, середа — сходить Зірка Небесного Щастя, цей день має вплив подвійного щастя, тобто справи, розпочаті цього дня, стануть щасливими вдвічі.

20 липня, середа — цей день під впливом зірки, яка підходить для запуску нових процесів і обов'язково отримають підтримку на високому рівні. У старих текстах сказано, що ті, хто мають слабку позицію, вона посилиться.

21 липня, четвер — Річна Зірка Процвітання сходить на небі, прекрасний день для справ, що мають тривалу дію, такі як весілля, вихід на нову роботу чи партнерські стосунки.

«Як ви бачите, днів із сильною енергією не так багато, тож обов'язково заплануйте важливі події на цей час», — радить Давид Векуа.

У той же час для любителів традиційнішої, європейської астрології, прогноз представила Ірина Богдан.

На її думку, 2 липня всім знакам зодіаку варто виявити обережність.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам протипоказано сьогодні ризикувати. Краще займіться плануванням та розміщенням пріоритетів. Сприятливий день для гармонізації та офіційного оформлення стосунків.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Хороший день. Чекайте на позитивні новини і повернення у ваше життя людей, які вам як і раніше дорогі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам можна завершити робочі справи. Невідповідний день для відпочинку. Будьте обережні на природі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день для раків. Однак будьте готові до того, що ваші плани зміняться під впливом обставин. Вам доведеться швидко перебудуватися та виявити гнучкість. Рішення приймайте швидко, не зволікаючи.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам астролог радить не квапити події, інакше ризикуєте зробити багато помилок. Вибачте образи рідним і близьким людям і самі побачите, наскільки вам стане легше.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дів сьогодні здивують люди з близького оточення. Не поспішайте з висновками і, тим більше, не починайте з'ясування стосунків.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Спокійне і розмірене життя Терезів сьогодні буде порушено. Хтось поламає усі ваші плани. Не панікуйте, а просто будьте готові піти іншим шляхом.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони вибрали правильний шлях, і жодні перешкоди на ньому вам не страшні. Для того, щоб досягти бажаних результатів, не думайте навіть відпочивати. Дійте.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці сьогодні почують те, що їх не влаштує. Однак це буде чесна відповідь, подякуйте за неї. У будь-якій ситуації є плюси та позитивні моменти.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам не потрібно критикувати себе і постійно мучитися думками, як би ви змогли вчинити по-іншому. Просто зробіть висновки та йдіть далі, не оглядаючись назад.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям сьогодні не вдасться нічого змінити у своєму житті. Проте деякі проблемні питання ви вирішите, і вам допоможуть у цьому друзі та впливові знайомі.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для риб непростий день. Почнеться він із непередбачених проблем та складнощів, і точно так пройде до вечора. Запасіться витримкою та сталевими нервами.

Гороскоп на весь липень для всіх знаків Зодіаку читайте на сайті «ФАКТІВ».

109

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter