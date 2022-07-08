Тельцям усміхнеться успіх, а на Львів чекають успіхи у діловій сфері: гороскоп від Анжели Перл для всіх знаків зодіаку

Популярний австралійський астролог з українським корінням Анжела Перл вважає, що 8 липня 2022 року буде загалом сприятливим днем.

Як фізична, так і розумова активність представників більшості знаків зодіаку будуть на висоті. Крім того, багато людей проведуть приємні зустрічі, а також матимуть цікаві новини, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Найбільше цей період підходить для романтичного побачення. Не варто соромитися зізнатися у своїх почуттях, відкрити душу людині, яка подобається. Це допоможе зблизитися, а також зробити наступний крок у стосунках. Щодо роботи, то складними завданнями поки що краще не займатися, а відкласти їх.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Успіх усміхатиметься з самого ранку у всіх сферах життя. Але й поспіх зараз ні до чого. Усіх грошей, як не намагайся, все одно заробити не вдасться. А якщо поспішати, то взагалі можна наробити безліч помилок. Частину завдань варто віддати помічникам та союзникам.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Несподівано цього дня Близнюкам вдасться реалізувати ті плани, які раніше здавалися надто складними та недосяжними. Причому ніхто і нічого не завадить здійснити те, що хочеться. У ділових контактах може бути деякі проблеми. Але на них не варто зациклюватись.

Рак (22 червня — 22 липня)

На Раків чекає досить плідний день. Перемоги та досягнення раптово привернуть до себе увагу впливових людей. Це допоможе зрештою завоювати їх довіру і отримати серйозну підтримку та допомогу. Таким чином є шанси досягти у своїх проектах високих доходів.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Чим складніше завдання, тим краще, ефективніше і швидше Леви схильні їх вирішувати цього дня. Особливо можливі успіхи у діловій сфері. До Левів почнуть тягтися навколишні люди, наслідуючи їх приклад. Тому варто продемонструвати свої найкращі якості.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Цього дня відбудуться події, які змусять замислитись про правильність зробленого вибору та обраних цілей. Протягом дня можливі проблеми дрібного характеру. Проте всі вони можна вирішити.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День особливо вдалий для нових справ. Причому можна братися як за складні проекти, і за прості. Навіть масштабні завдання Терези схили довести до самого кінця і отримати відмінні результати. Окрім того, день підійде для інвестицій.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам цілком можна братися навіть за найскладніші завдання і сміливо вирішувати їх. Успіх зараз усміхається, і цим слід скористатися. Впевненість у собі та ентузіазм дуже привабливі для союзників. Це означає, що вони раптово з'являться і допоможуть досягти цілей.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Незважаючи на те, що протягом дня можуть бути деякі дрібні проблеми, загалом він виявиться не таким поганим. Вдасться легко довести до кінця деякі старі завдання. Крім того, можуть надійти дуже привабливі пропозиції, які варто розглянути ближче.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День виявиться не таким вдалим, як хотілося б, стане стомлюючим і завдасть нервових потрясінь. Успіх багато в чому залежатиме від союзників, які можуть підвести. Але згодом посилиться вплив позитивних тенденцій.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

З самого ранку Водолії відчують приплив сил та енергії. Імовірні деякі труднощі, але подолати їх не складе особливих труднощів. Вдасться вирішити якісь давні конфлікти з колегами та начальством, що допоможе просунутися кар'єрними сходами.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Хоч день виявиться приємним і спокійним, плідним навряд чи його можна назвати. Рибам не вдасться правильно оцінити свої сили та можливості, і це завадить досягти успіху. Але й надто переживати з цього приводу не варто.

Нагадаємо, раніше астролог Ольга Медвецька розповіла, коли чекатиме на розпад рф як держави .

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