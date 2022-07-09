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«Атомна зброя путіну не допоможе»: відомий астролог назвав дату «повної капітуляції» росії

17:59 9 липня 2022
«Атомна зброя путіну не допоможе»: відомий астролог назвав дату «повної капітуляції» росії

Астролог Влад Росс, який спрогнозував терміни кульмінації боїв в Україні, вважає, що гаряча фаза має закінчитися з ретроградним Марсом. Найімовірніше, це відбудеться близько 21 листопада, цитує фахівця УНІАН .

За його словами, саме у цей період може статися деокупація Херсона та інших тимчасово підконтрольних ворогові міст.

«Всі зрозуміють, що володимир путін програє, а російська армія відходить до своїх адміністративних кордонів. Вони почнуть втрачати не лише нині окупований Херсон, а й інші міста», — зазначив астролог, додавши, що навіть застосування атомної зброї путіну не допоможе.

Завершення ж війни можна чекати лише у 2023 році — акт про капітуляцію росія буде змушена підписати у березні наступного року.

«Буде підписано повну капітуляцію росії. І тоді ми заберемо всі свої території, крім Криму. Цей півострів росія обміняє на зняття з себе всіх санкцій», — вважає Росс.

Він також зазначив, що 8 липня — у день народження Головкому ЗСУ Валерія Залужного — на небі сталося поєднання Юпітера (планета перемоги) та Марса (планета війни), що обіцяє Україні рух до перемоги у війні.

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