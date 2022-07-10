Можливий суїцид: астропсихолог розповіла, хто з оточення путіна може незабаром вирушити на той світ

Колишній президент росії дмитро медведєв може померти передчасною смертю. Так вважає астропсихолог Валентина Віттрок, яка раніше передбачила, коли настане переломний момент у війні, пише ТСН.

За її словами, особливу увагу варто приділити будинку екстремальних ситуацій, який ще називають будинком смерті: у гороскопі Медведєва там є цікаве поєднання Марса з Нептуном. Воно говорить про велику ймовірність насильницької смерті — як від ран та зброї (так діє Марс), так і від отруєння та інтоксикацій (це вплив Нептуна).

Крім того, за словами Віттрока, не можна виключати й ймовірність суїциду, про першу спробу якого нещодавно повідомляли ЗМІ. Якщо вірити їм, того разу заступник голови російського Радбезу на ґрунті зловживання спиртними напоями написав масу прощальних передсмертних записок і збирався добровільно піти з життя, але його вчасно зупинили. Тим не менш, якщо виходити з гороскопа Медведєва, подібну спробу він може повторити, і цього разу — вдало. Про це свідчить проходження по будинку смерті Медведєва Південного місячного вузла і напружений аспект Урана до Марса зі знака Тельця, який там знаходиться.

29 липня транзитний Марс з'єднається з транзитним Ураном та сформує напружений аспект у будинку смерті в натальній карті Медведєва. З'єднання Марса з Ураном є вибухонебезпечним для світу в цілому, в особистому гороскопі воно може стати причиною непередбачуваних ситуацій. У цей час Південний місячний вузол перебуватиме у руйнівному, чорномагічному — 19-му — градусі Скорпіона, тобто, інфернальні сили увійдуть в апофеоз. Дуже важливо відзначити, що Марс у гороскопі Медведєва знаходиться в 17-му градусі Скорпіона, що говорить про те, що людина протягом життя стикається з усім брудом та підлістю світу і пропускає деструктивну енергію через себе: не дивно, якщо з'ясується, що висот у кар'єрі заступник голови російського Радбезу досяг шляхом гомосексуальних зв'язків.

Людина і сама може стати носієм деструктивних ідей, що ми й бачимо на прикладі Медведєва, який увійшов у раж і закликав стерти Україну з землі. Ще одне підтвердження того, що Медведєв — демонічна особистість, — це Чорний Місяць, що розташувався на його асценденті — саме вона призвела до падіння його особистості.

Можливо, другої спроби суїциду Медведєву вдасться уникнути і нинішній кризовий період він витримає, але, на жаль для нього, перепочинок триватиме недовго. З 2024 року Чорний Місяць, вона ж Ліліт, проходитиме по Сонцю Медведєва, він висвітить усе погане, що людина зробила протягом дев'яти років, і змусить його платити за рахунками. До того ж за знаком Водолія, в якому знаходиться асцендент Медведєва, почне рухатись Плутон — похмурий період життя йому забезпечений.

Як писали «ФАКТИ», раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на випад заступника секретаря Радбезу Росії дмитра медведєва, який засумнівався в тому, що Україна існуватиме через два роки.

291

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter