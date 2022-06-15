«Маленька людина з великими комплексами»: Подоляк потужно відповів рашисту медведєву, який засумнівається в існуванні України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який нещодавно озвучили потреби ЗСУ для того, щоб вигнати російських військових з нашої території, відреагував на випад заступника секретаря Радбезу росії дмитра мєдвєдєва, який засумнівався в тому, що Україна існуватиме через два роки.

Російський чиновник у соцмережах написав, що Україна за ленд-лізом хоче отримати від США скраплений газ із відстроченою оплатою: «А хто сказав, що через два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу? Хоча американцям вже все одно — вони настільки вклалися в проект „анти-росія“, що все інше для них дрібниця».

«Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би мєдвєдєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути увагу і самоствердитися — бризнути отрутою у бік України або загрожувати світові. Україна була, є і буде. Де буде мєдвєдєв за два роки — питання», — відповів на цей випад Подоляк.

Раніше дмитро мєдвєдєв встиг висловитися з приводу застосування росією ядерної зброї, назвавши чотири випадки, коли це може статися. Серед них, зокрема, «акт агресії, який може поставити під загрозу сам факт існування федерації» проти росії або її союзників.

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