У які дні краще міняти постільну білизну з погляду енергетичної безпеки: поради екстрасенсів

Заміна та прання постільної білизни — гігієнічна процедура з особливим, магічним змістом. Ліжко — це насамперед місце відпочинку, появи нових сил. При цьому саме уві сні енергетика людини найбільш вразлива. Існує безліч прикмет, пов'язаних зі спальною білизною.

Слідування народній мудрості допоможе отримати користь із повсякденного ритуалу, пише Газета Слонімская.

Найоптимальнішим моментом для зміни білизни є субота — в даному випадку краще поєднувати процедуру з щотижневим прибиранням будинку. А якщо на суботу припадає ще й молодик, то щастя та гармонія у відносинах подружжя забезпечена.

Деякі екстрасенси рекомендують займатися білизною у четвер, причому до сходу сонця — це обіцяє щастя і міцне здоров'я.

У той же час є дні, коли білизну краще не чіпати.

Наприклад, не можна її міняти у дні церковних свят — у ці дати взагалі краще не працювати без особливої потреби, оскільки це може призвести до нещастя. Не рекомендується це робити і в неділю. Багато екстрасенсів кажуть, що це загрожує безсонням та нічними кошмарами. Не надто сприятливим днем є і п'ятниця — так ви лише нагородите себе дрібними, але зовсім непотрібними проблемами. Не варто займатися білизною в середу — це складний день, коли потрібно поститися і вдаватися до роздумів, а не вирішувати побутові проблеми, які можуть зачекати і до наступного дня.

Щодо понеділка та вівторка, то особливих заборон на ці дні немає. Тим не менш, починати тиждень краще, займаючись важливішими та кориснішими справами.

Інші прикмети та забобони щодо постільної білизни

Не варто відмовлятися від прасування. Якщо ви зберігаєте зім'яту білизну, то пам'ятайте — вона притягує до хати негаразди. А ось обережно випрасовані простирадла та наволочки забезпечать гармонію.

Випадково застелили ліжко навиворіт? Це поганий знак, готуйтеся до невдач. Але можна зняти неправильно одягнуту наволочку або підковдру, розстелити на підлозі і пройтися босоніж. Не лінуйтеся вранці застеляти ліжко, інакше ваше життя складатиметься не так вдало, як могло б. При зміні білизни ви помітили в ліжку сонечко? Це обіцяє любовну пригоду або довге спільне життя, якщо йдеться про подружжя.

Якщо домашній вихованець справив природну потребу на вашу постіль, це обіцяє кардинальні зміни в житті. Вони можуть бути як приємними, так і не дуже — залежить від того, з якими емоціями ви відреагуєте на подію. Так що не варто злитися на тварину. Подружжю не рекомендується спати на білизні червоного або помаранчевого кольору — це обіцяє зраду. У жодному разі не можна дарувати комусь постільну білизну, якою вже користувалися ви. Це не пристойно. А ще разом із набором наволочок та підковдр ви передаєте людині частину свого благополуччя та здоров'я.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як потрібно правильно прати та відбілювати білизну.

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