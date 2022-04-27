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«Домашній» засіб для виведення плям всього з двох інгредієнтів: видаляє за 10 хвилин навіть найзастаріліші плями (відео)

18:27 27 квітня 2022
«Домашній» засіб для виведення плям всього з двох інгредієнтів: видаляє за 10 хвилин навіть найзастаріліші плями (відео)

У домі, де є чоловіки та діти, дуже часто з'являються плями, при цьому абсолютно незрозуміло, звідки вони беруться.

У цьому впевнена авторка youtube-каналу корисних домашніх ноухау Олена Матвєєва.

Боротися з будь-якими забрудненнями, навіть найстарішими, вона рекомендує за допомогою засобу для виведення плям, рецепт якого вивела сама.

Інгредієнтами засобу для виведення плям виступають звичайна кальцинована сода, перекис водню і гаряча вода.

У гарячу воду потрібно додати одну столову ложку соди і одну столову ложку трипроцентного перекису водню.

Суміш перемішується і потім наноситься на пляму приблизно на 10 хвилин.

І після легкого прання від плям не залишається сліду. Легко, швидко та без особливих зусиль!

Нагадаємо, раніше Матвєєва розповіла і про власний винахід, який допоможе господаркам легко та швидко відмити вікна в будинку.

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